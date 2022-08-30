«Вільне місто, вільна Україна»: Николаев на новом мурале изобразили в виде огромного кита

В Николаеве на улице Большой Морской нарисовали мурал, на котором город изобразили в виде рыбы-кита.

Об этом сообщила в Facebook художница Алена Мартынова.

Мартынова создала мурал вместе со своим коллегой Дмитрием Слепухой.

"Это случилось! Большая рыба-кит, мечта, ожидавшая своего воплощения в течение двух лет, реализована! Идея, начавшаяся с эскиза для дома в исторической части города, впоследствии дополнилась обереговой символикой и, найдя своих поклонников и меценатов, наконец-то появилась на стенах нашего города».