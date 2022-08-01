Героями Украины посмертно стали подполковник из Первомайска и 25-летний николаевский летчик

Дмитрий Васильев и Сергей Пархоменко В День памяти защитников Украины Президент Владимир Зеленский передал ордена «Золотая Звезда» членам семей погибших Героев Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" жене и детям погибшего Героя Украины, подполковника Дмитрия Васильева (родом из Первомайска в Николаевской области). С первых минут войны он умело руководил ракетным дивизионом, нанесшим точные удары по колонне противника возле населенного пункта Чонгар. В результате этого удара были уничтожены до сотни единиц техники и личного состава врага. С 24 февраля по 18 марта ракетный дивизион под руководством Дмитрия Васильева наносил удары по скоплению войск противника возле населенных пунктов Васильевка, Токмак, Мелитополь, Пологи, Гуляйполе, Каменка, Днепрорудное, Бердянск, Большая Билозирка, уничтожая значительное количество сил и средств оккупантов. 18 марта Дмитрий Васильев вместе с подразделением попал под обстрел в Запорожской области и погиб на следующий день в результате тяжелых ранений.

Президент также передал орден «Золотая Звезда» родным старшего сержанта Андрея Ивашко, погибшего 24 февраля во время вражеского ракетного обстрела отдельной радиолокационной роты города Глухова. Находясь на боевом посту, он ценой своей жизни вел передачу боевой информации о действиях противника.

Звание Героя Украины посмертно присвоили командиру авиационного звена николаевской 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, 25-летнему капитану Сергею Пархоменко (родом из Харькова, служил в Николаеве). Он неоднократно проявлял летное мастерство по нанесению авиационных ударов по колоннам врага в сложных условиях противодействия со стороны противовоздушных средств и истребителей противника. 14 мая во время вылета с целью нанесения удара по скоплению автомобильной и бронированной техники оккупантов Сергей Пархоменко был сбит в районе населенного пункта Гуляйполе.

Орден "Золотая Звезда" из рук Президента получила жена главного сержанта Андрея Ханина, который 26 февраля во время боевого столкновения в населенном пункте Волноваха Донецкой области своими умелыми действиями уничтожил танк Т-72 и около 10 солдат противника. В бою сержант получил ранение, после чего оказал первую медицинскую помощь себе и своим побратимам и до последнего выполнял свой долг. Андрей Ханин погиб во время боя, пытаясь уничтожить БМП врага.

Владимир Зеленский также вручил ордена семьям погибших Героев Украины, мастер-сержанта Владислава Бувалкина и мастер-сержанта Александра Макаренко. 20 марта 2022 года в составе группы подразделения спецназначения СБУ Владислав и Александр совместно с военнослужащими ВСУ произвели огневое поражение личного состава оккупантов и вероятного расположения вражеского штаба возле Макарова Киевской области. Возвращаясь с задания, группа попала под танковый обстрел. В результате взрыва сержанты погибли.

Высокую государственную награду Президент передал жене и сыну полковника Виталия Кучерявого. В начале марта 2022 военнослужащие отдела пограничной службы «Счастье» во главе с командиром, полковником Виталием Кучерявым совместно с подразделениями ВСУ и Национальной гвардии обнаружили попытку прорыва противника через позиции пограничников на окраине города Рубежное Луганской области. Прицельным огнем пограничники связали силы оккупантов и вынудили отступить. В бою была уничтожена живая сила и техника противника. 13 марта 2022 года отряд Виталия Кучерявого вступил в бой с пехотой оккупанта в окрестностях села Старая Краснянка в Луганской области. Не сумев прорваться через линию обороны пограничников, россияне применили артиллерию. Виталий Кучерявый погиб на поле боя в результате взрыва вражеского снаряда.