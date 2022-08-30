Николаевская 299-я бригада тактической авиации получила от Зеленского отличие «За мужество и отвагу»

Николаевская 299-я бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова получила почетное отличие «За мужество и отвагу».

Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №606/2022.

«С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины», - так объяснили в указе награждение бригады.

Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения Героями Украины стали летчики этой бригады Александр Кукурба и Сергей Пархоменко, погибшие во время выполнения боевых задач.

Кроме того, награду «Крест боевых заслуг» получил командир эскадрильи, подполковник Ростислав Лазаренко.