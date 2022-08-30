Есть потребность в дронах и автомобилях: Глава ОВА Ким призвал волонтеров включиться в работу и возобновить помощь ВСУ

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к волонтерам с призывом включаться в работу и помочь ВСУ с дронами и автомобилями.

Соответствующее обращение он опубликовал в Telegram.

- Что касается событий. Идут тяжелые бои, наши военные работают круглосуточно. Потому все это комментировать мы не будем. Поэтому только официальные военные сводки. Но внимание сейчас приковано к Югу Украины, потому что я хочу сказать. Мы все здесь, на Юге, мы привыкли немного к войне. И сейчас уменьшилась помощь нашим ВСУ по поставкам дронов, автомобилей и т.п. А сейчас именно то время, когда нужно это очень, потому что враждебная РЭБ вывела из строя определенное количество беспилотников и у нас не хватает дронов и автомобилей. Поэтому я обращаюсь к волонтерам. Пожалуйста, обновите контакты, спросите у военных, чем им нужно помочь. Включайтесь в работу, потому что у нас восстановление Херсонской области уже скоро, – заявил Виталий Ким.