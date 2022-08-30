Из-за ремонтных работ в двух районах Николаева до вечера не будет воды

Во вторник, 30 августа, бригады «Николаевводоканала» будут вести ремонт водопроводной сети, поэтому ориентировочно до 18 часов у некоторых домах будет остановлено водоснобжение.

Об этом «Николаевводоканала» сообщил в своем Telegram.

Водоснабжение будет прекращено в домах по адресам:

- микрорайон Казарского;

- улица Колодезная 4, 6, 8, 10, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 20, 35, 35а, 37, 37а, 39;

- улица Потемкинская 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 153, 155;

- улица 6-я Слободская 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11;

– проспект Центральный 184, 186, 188.

Также специалисты ЖЭКа ремонтируют внутридомовую сеть по адресу улица 6-я Слободская 45 и улица Курортная, 3.