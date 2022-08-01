Глазами пилота: Украинский военный летчик создал видео боевой работы истребителя МиГ-29

Украинский военный пилот Иван снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

На видео можно увидеть нарезку кадров с подготовкой к вылету и время, проведенье в воздухе при выполнении боевых задач.

Отмечается, что Иван посвящает это видео своему павшему побратиму Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

«Помним своих защитников!», - добавили в сообщении.

Напомним, как Президент Зеленский наградил отличием «Национальная легенда Украины» николаевского летчика-героя Бедзая.