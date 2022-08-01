Глава Николаевского облсовета Замазеева рассказала о результатах встречи с представителями международных организаций

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что ежедневно проводит переговоры со многими международными организациями. Пишет письма и обращения, ищет доноров и благотворителей для привлечения в наш регион как можно больше гуманитарной помощи.

Об этом она сообщила на официальной странице Facebook.

Она отметила, что в качестве отклика на ее личное приглашение вчера в Николаев приехали представители United Nations, UNICEF, UNHCR, WFP

В ходе встречи с представителями международных организаций глава облсовета содержательно обсудила проблемные вопросы региона и их решение:

- предоставление международными организациями продовольственных товаров для обеспечения продуктовыми наборами населения и области;

– увеличение количества гуманитарных грузов в виде продуктов гигиены;

- обустройство центров, где находятся внутренне перемещенные лица;

- подготовка Николаевщины и центров компактного пребывания ВПЛ к отопительному сезону.

Как результат в ближайших планах ООН:

- обустройство детских комнат с возможностями обучения, интеллектуального и физического развития детей-переселенцев;

- замена медицинского оборудования в наших больницах.