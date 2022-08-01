Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, - CNN

Во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты издания заметили членов делегации Международного агентства по атомной энергии в гостинице в Киеве. Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия МАГАТЭ планирует посетить временно оккупированную россией Запорожскую АЭС на фоне возобновления обстрелов стануции и роста опасений ядерной катастрофы.

По информации Wall Street Journal, инспекция начнет работу в среду и пробудет на станции до субботы.

Напомним, что днем ранее в МАГАТЭ назвали основные цели визиты.