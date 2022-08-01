На Николавщине будет запущено отопление там, где это возможно, но из-за соленой воды порывы труб неизбежны

В Николаевской области запустят отопление там, где это возможно.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что там, где сама система повреждена, практически нет людей, а оставшихся жителей будут либо эвакуировать, либо пробовать обогревать индивидуально. Также глава ОВА отметил, что из-за соленой воды будут аварии.

— Отопление мы запустим на 100%. Ситуация с прифронтовыми населенными пунктами плохая, но там людей особо нет, поэтому там либо будет индивидуальное отопление с дровами и углем, либо будет эвакуировано население. Что касается областного центра и других городов, там все восстановлено и готовится к запуску. Есть проблема то, что у нас вода соленая и будет намного больше порывов, но с этим мы ничего не можем сделать, будем ремонтировать в текущем режиме, - сказал глава ОВА.

Напомним, на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжается подготовка объектов к работе в осенне-зимний период, несмотря на вражеские обстрелы и усложненное войной финансовое состояние теплоснабжающих предприятий.