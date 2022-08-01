В Николаеве уже планируют оборудовать остановки-укрытия, как в Харькове – первыми их установят в обстреливаемых районах

В Николаеве планируют оборудовать остановки общественного транспорта, которые также будут служить укрытиями.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе телемарафона.

Он отметил, что за основу берутся чертежи остановок, которые оборудовали в Харькове. Их планируют разместить в Корабельном районе, так как он больше всего обстреливается.

— Мы взяли чертежи у Харькова по поводу этих остановок, мы понимаем, что это полезно, мы планируем их разворачивать в наиболее обстреливаемых районах города – это сейчас Октябрьское. Мы планируем там размещение таких остановок. Может что-то сделаем, чтоб было быстрее, но сейчас говорим о выделении денег, и нашли людей, которые будут это делать, - сказал Ким.

Что касается оборудования остановок, об этом вопросе еще думают, но конструкция будет та же.

— По Харькову там 2,8 миллиона гривен это стоит, но там wi-fi, камеры и так далее. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Есть часть – конструкция, которая дает безопасность, мы не знаем, что мы пока будем делать, но конструкцию мы уже обсчитываем. Может и по наполнению будет также, есть определенные нормы, это в работе, но по конструкции точно будет также, если на нее нет авторских прав, - отметил глава ОВА.

Напомним, в пятницу, 19 августа, в Харькове установили первую остановку, оборудованную под укрытие для мирного населения.