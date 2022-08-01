Россияне потратили 10 «Калибров» на уничтожение деревянных копий ракетных систем HIMARS, - The Washington Post

Россияне тратили дорогие ракеты «Калибр» на удары по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на говорящего на условиях анонимности украинского чиновника и американского дипломата.

По информации СМИ, украинские защитники изготовили деревянные приманки, которые через объектив российских беспилотников напоминали передовые американские ракетные системы. БПЛА передавали данные о местонахождении «техники» ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за «VIP-цели».

«После нескольких недель в полевых условиях приманки «вытащили» по меньшей мере 10 крылатых ракет «Калибр» - первоначальный успех, заставивший Украину расширить производство копий для более широкого использования», - говорится в материале издания .

WP отмечает, что использование приманок является одной из многих тактик, применявших Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по фиктивным целям можно частично объяснить, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

В августе Forbes подсчитал, что стоимость одной ракеты «Калибр» составляет $6,5 млн.

Напомним, ранее российские минобороны неоднократно заявляли об уничтожении американских ракетных систем HIMARS в Украине. Однако, по словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, за время войны с россией Украина не потеряла ни одной ракетной системы залпового огня HIMARS.