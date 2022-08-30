Около 5% школ готовы к офлайн-учебе в Николаевской области – остальные будуть работать дистанционно

В Николаевской области около 5% образовательных учреждений готовы к офлайн-обучению.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе национального телемарафона.

Глава ОВА отметил, что и в страну, и в город возвращаются люди, в частности, из-за начала учебного года.

— Люди возвращаются в город. Все ждали 24 августа праздник, который обещали россияне – удары по пунктам принятия решений, все посмотрели, что нет ничего страшного, и все люди, чтоб их дети учились, к 1 сентября начинают массово возвращаться в Украину и, в частности, в Николаев, - сказал глава ОВА.

При этом, в области лишь около 5% учебных учреждений могут начать учебу офлайн. Остальные будут работать в дистанционном режиме.

— Процесс учебы будет дистанционным, приблизительно 20 учреждений образования будут работать офлайн, это в безопасных северных районах, там где обеспечены условия безопасности и родители проголосовали за офлайн, и где вообще нет военных объектов. Это меньше 5%, все остальные будут офлайн, - добавил Ким.

Напомним, Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде поедут в различные области Украины в 17 общин, чтобы начать работу в школах.