«Спробуйте любити Україну в окупації». Оперний співак з Миколаєва перейшов на бік рашистів у Херсоні та став «зіркою» концерту до дня прапору рф

прочтения: 32
30.08.2022 16:57

https://www.niklife.com.ua/ru/citylook/74756

Фотофакт