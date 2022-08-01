«Вы можете разрушить площади, но не можете разрушить свободу»: звезда «Аббатства Даунтон» об обстрелах россиянами Харькова

Британский актер Хью Бонневиль, известный, в частности, по сериалу «Аббатство Даунтон», озвучил короткометражку о Харькове, который уже более полугода находится под ежедневными сокрушительными обстрелами российских захватчиков.

Об этом пишет Табло ID.

В ленте, созданной в рамках проекта «Postcards from Ukraine» («Открытки из Украины»), показываются страшные разрушения города, его архитектурных памятников, библиотек, храмов, учебных заведений.

«С первого дня вторжения Харьков является одной из главных целей русской армии. Не жалея ни исторического наследия, ни жизней гражданских, русская армия обстреливает город каждый день», – говорит Бонневиль.