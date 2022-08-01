«Спаси жизнь»: Замазеева призвала сдавать кровь для защитников, которые борются за свободную Украину

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала сдавать кровь для защитников, которые, рискуя собственной жизнью, ежедневно борются за мирное небо и свободную Украину.

Соответствующее видеообращение она разместила на своей странице в Facebook.

- Наши ВСУ, отважные ребята, рискуя собственной жизнью, ежедневно борются за мирное небо и свободную Украину. Мы же всеми силами должны помогать им в этой сверхсложной борьбе. Сейчас раненые воины и гражданские жители крайне нуждаются в крови — все возможные группы и резусы! – сообщила председатель облсовета.

– Я прошу всех, кто не стоит с оружием в руках, кто имеет крепкое здоровье, внести свой вклад в нашу будущую победу! Придти на пункт сдачи и сдать кровь. Мы предлагаем тем, кто помог нашим ВСУ гуманитарную помощь от Светлых дел. Вы сдаете кровь на нашей станции переливания, изо дня в день приходите в Штаб со справкой о донорстве и получаете продуктовый набор без очереди. Это будет наша благодарность за ваш вклад, за вашу веру в ВСУ в нашу будущую победу. Присоединяйтесь и подключайте. Сейчас каждый неравнодушный может собственной каплей крови спасти тех, кто защищает нас ежедневно! - резюмировала она.