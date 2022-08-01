Мер Сенкевич отменил тендер на уборку шин с улиц Николаева и заявил, что коммунальщики справятся с этим сами, но после войны

Мер Николаева Александр Сенкевич заявил, что автомобильные покрышки, которые были вынесены неравнодушными жителями города в начале войны, будут убраны силами коммунальных предприятий.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«Сегодня увидел информацию, что в одном из районов объявлен тендер на уборку шин, которые николаевцы стягивали со всех дворов на магистральные улицы. Предоставив команду остановить этот тендер, мы сможем это сделать силами наших коммунальных предприятий КП «Парки» и КП «ЭЛУ автодорог», - сказал он.

Городской голова также обратился к горожанам с просьбой не возвращать автомобильные шины обратно в дворы.