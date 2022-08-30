Минцифры вдвое увеличил количество мест в проекте IT Generation

Для будущих участников проекта IT Generation почти вдвое увеличили количество мест в школах, которые будут бесплатно обучать будущих IT-специалистов.

Об этом в Telegram сообщает вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь в проекте IT Generation 1830 мест вместо 1000. Начальное количество рассчитывалось на основании максимальной стоимости курса – 1000 долларов. Но многие украинцы выбирают курсы средней стоимостью 600 долларов.

«Сейчас школы производят отбор учащихся. Начинаем обучение осенью», - добавил Федоров.

Это совместный проект Министерства цифровой трансформации с блокчейн-системой Binance и Львовским ІТ Кластером. В его рамках граждане Украины могут получить специальность в сфере IT.

Операционная поддержка проекта проводится в сотрудничестве с программой USAID « Конкурентоспособная экономика Украины » и при технической поддержке ПРООН.

Как известно, проект IT Generation, благодаря которому украинцы смогут безвозмездно получить профессию в сфере IT, вызвал немалый ажиотаж среди населения, ведь за отведенное для подачи заявок на обучение время их было подано около 100 тысяч.