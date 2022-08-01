«Все разъ*бали, мост пополам разложился и упал нах*й в речку»: оккупант рассказал жене о разрушенных мостах Херсонщины

Российский военный рассказал о ситуации с разрушенными мостами в Херсонской области, а его жена – о сборах в воинской части.
Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.
- Мосты все разъ*бали, все, теперь не въехать, ни выехать нельзя. И там че-то придумывают и все отпуска остановились, все передвижение по нулям, все.
- Сказали, что этот мост один, на букву «А», я не буду говорить на всякий случай. Но его уже как бы восстановили, залатали там все.
- Них*я не восстановили, полам разложился и упал нах*й в речку.
Жена оккупанта также рассказала, что ротации армии не будет, потому что она не предусмотрена законом и солдаты отказываются возвращаться на войну после отпуска.
-Сказали, что ротации никакой не будет, потому что вооруженные силы рф по закону не ротируют, ротируют только росгвардию. Военнослужащие все там. Потом сказали, что очень много ребят приезжает в отпуск, типа ваше командование договорились, что ходить в отпуск по очереди. Но говорит, что есть ребята, которые не возвращаются. С ними ведется индивидуальная беседа и если не едут обратно - их увольняют по статье. Вот так вчера девушка написала.