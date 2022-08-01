«Все разъ*бали, мост пополам разложился и упал нах*й в речку»: оккупант рассказал жене о разрушенных мостах Херсонщины

Российский военный рассказал о ситуации с разрушенными мостами в Херсонской области, а его жена – о сборах в воинской части.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

- Мосты все разъ*бали, все, теперь не въехать, ни выехать нельзя. И там че-то придумывают и все отпуска остановились, все передвижение по нулям, все.

- Сказали, что этот мост один, на букву «А», я не буду говорить на всякий случай. Но его уже как бы восстановили, залатали там все.

- Них*я не восстановили, полам разложился и упал нах*й в речку.

Жена оккупанта также рассказала, что ротации армии не будет, потому что она не предусмотрена законом и солдаты отказываются возвращаться на войну после отпуска.