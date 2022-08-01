В Буче начинают строить фабрику-кухню, где будут готовить еду для учебных заведений города и соседних общин

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Бучу в Киевской области, где приняла участие в презентации проекта нового предприятия – фабрики-кухни. Это возвращение инициативы супруги Президента по реформе школьного питания в рамках восстановления Украины.

Об этом сообщает ОП.

«Трудно выразить все испытываемые здесь эмоции. Как и для каждого украинца, для меня это место невыразимой боли за замученными Россией соотечественниками. Но в то же время Буча жива! И она должна восстановиться и жить, быть не только местом памяти о российских преступлениях, но и местом новой полноценной жизни. Поэтому именно здесь начинаем строительство нового предприятия – фабрики-кухни», – сказала Зеленская.

Как подчеркнула Елена Зеленская, сооружение объекта – часть начатой к российскому нападению реформы школьного питания.

В рамках реформы были наработаны три варианта организации питания в школе:

• Кухня полного цикла (в учебных заведениях, где есть экономическая целесообразность и техническо-технологическая возможность; все готовят на месте с нуля).

• Опорные кухни (из одной мощной кухни горячую еду транспортируют в соседние школы).

• Фабрика-кухня (большой объем снабжения, отдельное здание, в котором готовят, охлаждают пищу и транспортируют во многие школы).

Такая фабрика-кухня дает возможность приготовить до 10 тысяч порций. Таким образом, происходит экономия расходов на воду и электроэнергию, снабжение пищи детям становится систематизированным, безопасным и качественным. А контроль за технологическим процессом и соблюдением норм НАССР будет проходить на качественно новом уровне.

Именно такая фабрика-кухня будет построена в Буче Киевской области. Меценатом проекта стал Говард Баффет, американский филантроп и бизнесмен, сын известного инвестора Уоррена Баффета.

«Мы впервые встретились в начале лета. Тогда господин Баффет сказал, что ему небезразлична тема обновления Украины. И особенно ему хочется сделать что-то для деоккупированных территорий, наиболее пострадавших от русского нашествия. И я предложила ему проект фабрики-кухни», – отметила первая леди.

Основными потребителями продукции новой фабрики-кухни будут школы Бучи и не менее двух ближайших общин – Бородянской и Немишаевской.

В то же время в условиях войны мощности производства могут быть перенастроены или расширены для обеспечения питанием любых нуждающихся групп населения. В частности, предприятие сможет кормить временно перемещенных и местных жителей.

Ожидается, что фабрика-кухня в Буче станет пилотным проектом. В последствии сеть фабрик-кухонь может быть распространена на другие регионы. Каждое из предприятий сможет снабжать питанием 30-40 учебных заведений (сейчас в Украине действует сеть из 14 тысяч школ и 10 тысяч заведений дошкольного образования).

«Это большой проект для общин. У нас много школ, полностью или частично разрушенных. Всего в стране более 225 разрушенных школ, вошедших в Fast Recovery Plan и которые мы хотим быстро восстановить, просим помощи у наших международных партнеров», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Также для обслуживания фабрик-кухонь и удовлетворения других потребностей учебных заведений будут постепенно создавать профессиональные центры подготовки поваров, которые смогут организовать переквалификацию таких специалистов из имеющихся заведений и готовить поваров на постоянной основе.

Елена Зеленская отметила важность возвращения к реформе школьного питания в канун нового учебного года.

«В первые месяцы российского вторжения, как мы все помним, речь шла не о принципах питания, а о том, чтобы детям и взрослым вообще было что есть… Но сейчас, как вы знаете, начинаем учебный год. Конечно, Россия не хочет, чтобы наши дети учились и имели нормальную жизнь. Но они обязательно будут получать знания. И у них будет лучшее здоровое питание, как мы и планировали еще до российского нападения. Вот почему фабрика-кухня будет, и господин Баффет построит ее именно в Буче, которая обязательно возродится», – подчеркнула супруга Президента.

Она поблагодарила команду Говарда Баффета, Ореста Степаняка, председателя правления Национальной ассоциации общественного питания, и всех причастных к пилотному проекту фабрики-кухни в Буче, а также призвала потенциальных инвесторов присоединяться к уже начавшейся восстановлению Украины.

Ожидается, что фабрика-кухня в Буче заработает 1 сентября 2023 года.