Тайвань впервые открыл огонь по беспилотнику КНР, подлетевшему к его территории

Военные Тайваня в понедельник открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к островам Цзиньмэн – это стало первым подобным инцидентом за всю историю китайско-тайваньской напряженности.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Taiwan News .

По данным командования обороны Цзиньмэна, беспилотники без предупреждения трижды совершили пролеты в районах островов Дадан. Эрдан и Шею. После предупреждения выстрела сигнальными ракетами дроны улетели в сторону Китая.

Но позже еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска объявили предупреждение, но только после запуска сигнальной ракеты дрон улетел.

Накануне командование обороны Цзиньмэн заявило, что будет сбивать все беспилотные летательные аппараты КНР, которые «не прислушиваются к предупреждениям». Инцидент во вторник стал первым случаем, когда был открыт огонь по китайскому дрону.

Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его. В то же время нынешние власти Тайбэя выступают за независимость острова. США официально не признают Тайвань, но поддерживают его дипломатически, экономически и военно.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем .

Известно, что 14 августа пятеро американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом. Это второй визит группы высокого уровня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. На следующий день Китай объявил новые военные учения на территории Тайваня.