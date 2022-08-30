Украинские вышиванки: значимость, передающаяся сквозь века

Вышиванка – один из важнейших символов Украины. Современные дизайнеры активно развивают тему украинской идентичности и интегрируют вышиванку в обычную жизнь. Если раньше вышитая рубашка считалась элементом праздничного костюма, то сейчас ее можно носить даже с джинсами. Современные женские вышиванки и мужские вышитые рубашки давно стали отдельными акцентными предметами гардероба, которые разбавляют и освежают любой образ.

Какой была старинная вышиванка?

Еще издавна вышиванки считались не только одеждой, но и выполняли функцию оберега. Было принято считать, что вышивка защитит владельца от злых духов и сглаза. Женщины делали вышиванки своими руками. Ткали полотно и вышивали орнаменты, привычные для региона их обитания. Вышитая рубашка предназначалась не только вышивающей женщине. Частым явлением были и вышиванки для мужчин, которые дарили избранникам на важные события или просто в знак уважения. В вышитую ткань иногда заворачивали детей, особенно если ходили слухи о нечистой силе поблизости. Вышитые рубашки были индивидуальны в каждом регионе, в каждом селе, а иногда даже в каждом доме. Общие элементы использовались всегда, но семьи могли добавлять свои мотивы в сюжеты, создавая новый орнамент.

Особенности современных вышиванок

Хотя традиционная вышиванка никогда не исчезала из жизни украинцев, влияние безграничных оккупаций и попыток смешать культуры очень уменьшило значимость этой одежды. Однако сейчас этническая украинская одежда испытывает возрождение в новых, современных интерпретациях. Новые модели вышиванок уже не привязываются к географическому расположению, а удачно смешивают элементы вышивки всех мест нашей большой страны. Количество фасонов тоже значительно расширилось. Модницы могут приобрести не только рубашки и платья, но и туники, майки, футболки, юбки, шорты, брюки и множество других изделий с вышивкой.

Наиболее распространённым материалом можно назвать лен. Он легкий, натуральный и практичный. Однако иногда для уменьшения цены используют микс с хлопком. Выбор цветов современных вышиванок впечатляет. Можно выбрать белую, кремовую или светло-голубую вышиванку на каждый день, или обратить внимание на нарядные яркие цвета — красный, синий, зеленый и другие. На современных рубашках обычно используют машинную вышивку. Это позволяет значительно сократить время производства. Можно до сих пор встретить и ручную вышивку по старинным технологиям, но ее изготовление может занимать целые месяцы.

Где купить украинскую вышиванку?

Онлайн-магазин УкрГламур предлагает большой выбор вышиванок на любой вкус. В магазине можно найти сорочки и платья из натуральных материалов. Доступны также вышиванки для пары и ребенка для создания патриотических образов. Заказав вещи на сайте https://ukrglamour.com.ua/ru/, вы получите приятный сервис и быструю доставку. Создавайте современную моду вместе с UkrGlamour!

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