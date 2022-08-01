«Вымышленные победы не приближают, а только удаляют настоящую Победу»: Генштаб ВСУ в очередной раз призвал не комментировать военные действия

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в очередной раз призвал общество не комментировать военные действия, воздержаться от домыслов и не давать оценки действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом.

Об этом Генштаб написал на странице Facebook.

«Понимая высокий уровень общественного запроса, считаем необходимым еще раз обратиться к каждому, кто сознательно связывает свою работу с информацией, позиционирует свою деятельность как публичную, имеет многочисленную аудиторию и пользуется ее доверием: призываем всех и каждого воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям ВСУ и Сил обороны Украины в целом; напоминаем, что только военное руководство владеет всей полнотой информации об обстановке на передовых позициях, поэтому именно военные должностные лица могут предоставлять эту информацию; подчеркиваем недопустимость двойной трактовки стратегической и оперативной обстановки, сложившейся на фронте российско-украинской войны, жонглировании военной терминологией, попытках продуцировать собственные, ничем не обоснованные прогнозы», - говорится в обращении.

В ВСУ призывали не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды, ставя под сомнение действия командиров.

«Так же недопустима практика вырезания из контекста заявлений отдельных лиц, в том числе официальных, предоставление этим заявлениям различной окраски и трактовки их по собственному усмотрению. Главное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях и результатах сообщают Вооруженные Силы Украины! Наши мужественные воины мастерски выполняют свою работу и ежедневно уничтожают кафиров по всей линии фронта. Так что давайте и дальше верить в Украинское войско, не ставить под сомнение действия командиров и не служить дополнительным инструментом в руках российской пропаганды. Враг коварен и безжалостен, он будет пытаться использовать любое преимущество, в том числе и информационное, чтобы нанести нам урон », - говорится в обращении.

В Генштабе призвали не хвастаться вымышленными победами.