«Спаси чью-то жизнь»: Николаевская областная станция переливания крови нуждается в запасах крови всех групп

Николаевская областная станция переливания крови нуждается в запасах крови всех групп.

Об этом сообщили в телеграм-канале станции переливания крови.

«Дорогие николаевцы, завтра, 31 августа Николаевская областная станция переливания крови ждёт носителей ВСЕХ групп крови и резусов. Нам очень нужна ваша помощь! Ждем вас с 8.00 по адресу: пер. Радио, 2», - говорится в сообщении.

Донорам нужно иметь с собой любой документ, удостоверяющий личность и место регистрации (сдавать кровь можно с любой пропиской). Ограничение по весу донора – 50 кг.