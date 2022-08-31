В Испании снова хотят разрешить аборты с 16 лет без согласия родителей

Правительство Испании одобрило проект закона о реформе законодательства об абортах, который в случае принятия позволит прерывать беременность в стране с 16 лет, и для этого не потребуется согласие родителей.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Times .

Главная цель документа – разрешить 16-17-летним девушкам прерывать беременность без необходимости получать родительское разрешение.

Также он предусматривает конфиденциальность информации об абортах и возможность ее дальнейшего уничтожения, а еще призывает к созданию реестра врачей, которые отказываются прерывать беременность по своим убеждениям, чтобы в государственных больницах всегда был тот, кто может выполнить процедуру.

Последнее проблема даже в Мадриде, где в одной больнице не нашлось ни одного медика, который мог бы выполнить аборт. Поэтому женщинам приходилось обращаться в частные клиники.

Законопроект также предусматривает возможность для женщин взять отпуск по менструациям, получить бесплатный доступ к противозачаточным таблеткам, а также запрещает суррогатную беременность.

Инициатива еще предстоит поддержать обе палаты парламента Испании. Правительство хочет, чтобы это произошло до выборов в 2023 году, но сначала законопроект должен получить выводы генеральной прокуратуры и генерального совета судебной власти.

В случае принятия, законопроект станет уже третьей реформой законодательства об абортах с момента принятия в 1985 году. В 2010-м были легализованы аборты до 14-й недели беременности, а в 2015-м минимальный возраст прерывания беременности без согласия родителей был повышен до 18 лет.

Законопроект появился после того, как в Испании был принят закон, известный под названием « только да » означает « да» , по которому секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.