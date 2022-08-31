До 15 октября Украина должна накопить в ПХГ 14,4 миллиарда кубометров газа: «С такими запасами реально пройти умеренную зиму»

По состоянию на конец августа Украина накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) 13 миллиардов кубометров газа.

Об этом рассказал в интервью « Интерфакс-Украина» глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сейчас в ПХГ 13 миллиардов кубометров газа. До 15 октября, по прогнозным расчетам, будет около 14,4 млрд кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось», - сказал он.

В то же время, отметил Макогон, фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, так что дополнительные объемы импорта будут целесообразными.

«Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту объемом 54 миллиона кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из «Нафтогаза» смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июля запасы газа в ПХГ Украины достигли 12 миллиардов кубометров.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» рассказал, насколько холоднее будет в жилище этого отопительного сезона.