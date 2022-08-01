Компания Baykar представила свой первый беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma

В городе Самсун на севере Турции 30 августа впервые был представлен беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»), разработка компании Baykar Makina.

Об этом пишет aa.com.tr.

Как рассказал турецким СМИ технический директор Сельчук Байрактар, новый БПЛА оснащен реактивным двигателем и современными датчиками для контроля. Он способен к «агрессивному маневрированию» и обладает искусственным интеллектом.

Боевая машина представлена в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST KARADENİZ на черноморском побережье Турции.

Дрон планируется выпускать и на заводе, который Baykar Makina собирается построить в Украине. Первый полет Kizilelma запланирован на 2023 год.

Как известно, турецкая компания Baykar, известная производством боевых беспилотников Bayraktar, заявила о поддержке Украины и невозможности поставки своих БПЛА в Россию.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина пообещал, что Россия уничтожит завод по производству Bayraktar, который в Украине намерена построить компания зятя Эрдогана.