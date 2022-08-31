Одессу планируют включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО поддерживает заявку Украины на включение Одессы в Список всемирного наследия.

Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле в Париже.

В ходе визита глава Минкульта заявил, что Украина подаст заявку на включение Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что город находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергался обстрелам. В частности, 24 июля была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изящных искусств, открытой в 1899 году.

«По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для предоставления технической поддержки стране, чтобы номинация могла быть безотлагательно рассмотрена государствами-членами, которые заседают в Комитете всемирного наследия», - говорится в релизе.

Кроме того, Комитету будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Напомним, как в странский борщ внесли в культурное наследие ЮНЕСКО.