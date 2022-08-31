В МОН заявили, что с 1 сентября офлайн обучение начнут более 3,5 тысяч украинских школ

В условиях полномасштабной войны в Украине ученики 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

— В Украине новый учебный год начнут примерно 12 900 школ, и 3539 из них готовы и начнут очную работу, то есть в обычном для всех режиме. Еще 3867 будут работать в смешанном режиме. И полностью дистанционно планируют работать 5497 заведений, - отметил Кононенко.

Также он добавил, что таким образом большинство школ – 57% – начнут учебный год офлайн или в смешанном формате.

Зато в учебных заведениях, чьи укрытия не способны разместить всех участников учебного процесса – детей и персонал школы – возможно посменное или смешанное обучение. Кононенко подчеркивает, что соответствующее решение принимает руководство каждой отдельной школы с учетом рекомендаций военных администраций.

Также он напоминает, что формат обучения можно изменить в течение учебного года, в частности, если это настаивают родители учеников. Это будет зависеть от ситуации безопасности в каждом конкретном регионе.

Напомним, около 5% школ готовы к офлайн-обучению в Николаевской области – остальные будут работать дистанционно.