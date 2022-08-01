Россиянин, чей дом в Николаеве разрушили ракеты оккупантов, назвал экс-сограждан рабами, а «русский мир» – дерьмом

Гражданин россии Валерий Павлюк, с 1987 года проживающий в Николаеве, и дом которого недавно разрушили российские ракеты, заявил, что «русский мир» несет в себе зло и разруху, а россияне – это рабы.
Видео с ним опубликовано на странице 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Как уже сообщалось, в военнослужащем 1-го отдельного батальона морской пехоты спасли жительницу Николаева, дом которой пострадал в результате ракетных обстрелов города. Владельцем дома оказался гражданин россии Валерий Павлюк, проживавший то в россии, то в Николаеве. Однако в декабре вернулся в Украину к своей маме.
Валерий Павлюк рассказал, что он спал на втором этаже, когда около 3:30 очнулся от взрыва, потому что ему на голову упала штукатурка, а в доме начался пожар. Он побежал на первый этаж, где была его мать. Почти сразу прибежали и военные, которые помогли извлечь из-под завалов женщину, а также вынесли из дома газовые баллоны, чтобы избежать еще больших взрывов.
— После взрыва прибежали ребята и начали выносить баллоны. Я сам был шокирован – не знал, что делать. Вот так морская пехота помогла мне. Они спасли нас, – рассказывает мужчина.
На видео он показывает военнослужащим, что от дома почти ничего не осталось. Также он обратился к бывшим согражданам и призвал их не верить президенту россии владимиру путину, который держит свое население за рабов.
— Я, гражданин россии, могу сказать: смотрите, что вы делаете, лучше сказать на русском языке, чтобы кацапы поняли меня, что «русский мир» – это дерьмо. Это он несет нам зло, разруху. Не надо верить путину, этому идиоту. Это законченный сатрап, который приведет вас к худшему рабству. Нет у вас ни воли, ни силы. Вы – рабы. Поэтому вы до сих пор терпите. Полгода убивают ваших ребят, и вы все равно терпите. Вам власть дороже своего ребенка. Вы не можете понять, что эта война бессмысленна, она не для вас, она для путина и его грабящей вас власти. путин – это первый русофоб, а вы кричите, что русофобия повсюду – в Европе. Та нет. Вы посмотрите на своих чиновников, которые угнетают вас, извлекают из вас все кости и жилы. А вы проглатываете это все, не можете встать. Придется брать оружие самому. Вы залезли к нам. Как залезли, так и уйдете, получив по зубам. Никаких зубов не останется, все снесем, – обратился к россиянам Валерий Павлюк.