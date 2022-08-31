Латвия за полгода войны аннулировала более 700 видов на жительство гражданам россии

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину власти Латвии аннулировали 761 вид на жительства россиян.

Об этом заявило Управление по делам гражданства и миграции Латвии, сообщает Delfi .

В период с 24 февраля по 26 августа Латвия аннулировала 578 временных видов на жительство (ВНЖ) граждан россии и 183 постоянных вида на жительство россиян.

В ведомстве сообщили, что 264 разрешения на проживания в стране аннулировали, поскольку не были своевременно поданы документы. Другие причины аннулирования связаны с прекращением трудовых отношений, изменением причины пребывания в Латвии, получением гражданства Латвии.

Так, например, в 32 случаях были даны неправильные данные, а 24 разрешения аннулированы потому, что иностранец был включен в базу запретов на перемещение. Восемь видов аннулированы, потому что спецслужбы запретили пребывание этих граждан россии в Латвии.

Отмечается, что на 12 августа у граждан россии было 9189 временных ВНЖ, из них 1820 были выданы в связи с инвестициями, а у 37 183 граждан россии - постоянные ВНЖ.

Напомним, президент Латвии призвал пересмотреть уже выданные ВНЖ и визы, а сторонникам войны рф против Украины - аннулировать их.