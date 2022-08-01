Николаевская «Могилянка» просит о финансовой помощи для восстановления университета после ракетных ударов оккупантов

Коллектив ЧНУ имени Петра Могилы, Ученый совет и ректорат обращаются к выпускникам, партнерам, меценатам и просто неравнодушным гражданам с просьбой о помощи в восстановлении университета.

Об этом в своем видеообращении сообщил ректор университета Леонид Клименко.

— Уважаемые друзья, на прошлой неделе по нашему университету дважды были выпущены четыре российские ракеты С-300. В результате были нанесены большие повреждения главному корпусу: разрушены стены, вестибюль. Это очень усложняет проведение учебного процесса. Но мы надеемся, что с вашей помощью нам удастся быстро и надежно отремонтировать наш главный корпус и восстановить занятия студентов. Счета для перевода благотворительных взносов на развитие университета, на ликвидацию нанесенных нам повреждений, опубликованы на сайте. Эти средства будут израсходованы исключительно на восстановление нашего университета. Тот, кто внесет достойный вклад, будте отмечен на нашей хвалебной мраморной доске, и в истории университета, - сообщил Леонид Клименко.

Реквізити ЧНУ імені Петра Могили для зарахування коштів (UAH):

Рахунок: UA518201720313281001301016042

Банк: ДКСУ м. КиївМФО: 820172

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Призначення платежу: Благодійний внесок на розвиток університету

Реквізити ЧНУ імені Петра Могили для зарахування коштів (USD):

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