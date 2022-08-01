Сенкевич поблагодарил николаевских учителей, которые вместо подготовки к учебному году, приводят в порядок школы после обстрелов россиян

Российские оккупанты обстреляли в Николаеве 77 учебных заведений, несколько из них разрушены полностью. Николаевские учителя пытаются спасти заведения, забивая разбитые окна OSB-плитами и очищая территорию от последствий обстрелов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, два учебных заведения из 77 разрушены полностью, в еще двух - разрушены отдельные корпуса.