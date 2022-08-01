Сенкевич поблагодарил николаевских учителей, которые вместо подготовки к учебному году, приводят в порядок школы после обстрелов россиян

Российские оккупанты обстреляли в Николаеве 77 учебных заведений, несколько из них разрушены полностью. Николаевские учителя пытаются спасти заведения, забивая разбитые окна OSB-плитами и очищая территорию от последствий обстрелов.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, два учебных заведения из 77 разрушены полностью, в еще двух - разрушены отдельные корпуса.
— Сегодня я хотел бы поблагодарить учителей, которые вместо того, чтобы готовиться к учебному году, очищают школы от последствий обстрелов и помогают забивать окна. Уверен, что ВСУ делают все, чтобы как можно быстрее вернуть детей за парты, а людей – в привычную жизнь. Благодарю вас. Вы наши городские герои! Мы обязательно победим! – заявил он.
Напомним, около 5% школ готовы к офлайн-обучению в Николаевской области – остальные будут работать дистанционно.