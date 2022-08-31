«Дія» масштабно обновилась – появились документы на английском, пенсионное и шеринг техпаспорта

В приложении «Дія» появились пенсионные удостоверения, виды на постоянное или временное проживание, перевод документов на английский и другие услуги.

Об этом на брифинге рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает ЭП.

Так, прежде всего с учетом количества украинцев, вынужденно оказавшихся за пределами Украины, в «Дії» появятся документы латиницей. Такая возможность доступна для загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Чтобы просмотреть версию на латинице, нужно перейти в меню документа.

Среди новых документов – пенсионное удостоверение. Такие документы по возрасту (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) будут подтягиваться автоматически, а представителям спецгрупп нужно будет добавлять их вручную, как COVID-сертификаты. В то же время обновление будет работать только для удостоверений, выданных после 2014 года. Таких документов всего 6,3 млн.

Но, отметил Федоров, если есть «книжечка», удостоверение нужно обновить через обращение в Пенсионный фонд – верифицировать его и получить новое, после чего документ можно будет использовать в «Дії».

Другим новым документом стал вид на постоянное или временное проживание, выданный после 2018 года. Добавить его в приложение нужно вручную: сначала считать камерой пластиковый вид, приложить ее к NFC-чипу на телефоне, после чего подтвердить личность через фото ID. Всего таких документов выдано более 200 тысяч, среди которых 130 тысяч – на временное проживание.

Кроме того, возвращается шеринг техпаспорта, который стал недоступным после 24 февраля, учитывая начало полномасштабной войны.

Чтобы распространить свой техпаспорт с другим человеком, нужно выполнить семь шагов: выбрать в меню «Услуги» шеринг авто, выбрать транспортное средство, определить срок назначения надлежащего пользователя, заполнить данные о себе и сохранить заявку, после чего отправить запрос через QR-код или ссылку.

Чтобы подтвердить запрос, нужно просканировать QR-код другим пользователем, указать свои данные и поставить «Дія».Підпис, после чего техпаспорт отобразится в «Дії» другого человека.

Еще одна функция, которая возвращается после прекращения в феврале – возможность уплаты штрафов от Патрульной полиции за нарушение ПДД.

Новые услуги уже доступны в приложении, чтобы они появились в «Дії», ее нужно обновить.

Как сообщалось ранее, количество пользователей разработанного Министерством цифровой трансформации Украины сервиса «Дія» достигло 18 миллионов.