В Николаеве в новом учебном году будут задействованы 44 тысячи учеников и 3 тысячи учителей

В Николаеве новый учебный год будет проходить онлайн и начнется 1 сентября.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

На сегодняшний день зарегистрировано 44 тысячи 118 учеников. Из них в городе находится около 10 тысяч детей. За границей – более 17 тысяч. Будут работать онлайн с учениками 2843 учителя. Среди них в городе остаются полторы тысячи.

«Напомню, что летом мы пригласили в наши школы детей с временно оккупированных территорий. По состоянию на 31 августа мы приняли 579 заявлений. Они продолжают поступать – мы примем всех учеников в любое время, чтобы каждый ребенок мог получить украинское образование!».