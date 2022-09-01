В Николаеве горсовет выплатит помощь семьям погибших от российских обстрелов

В Николаеве Департамент труда и социальной защиты городского совета оказывает помощь семьям погибших во время российских обстрелов.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
Для получения помощи следует обратиться в любое управление социальной защиты населения по адресам:
- Заводский район
ул. Мореходная, 9
ул. Кузнецкая, 83
- Корабельный район
ул. Новостройная, 1
просп. Богоявленский, 301
- Ингульский район
ул. Николаевская, 26
ул. 12-я Продольная, 50А
- Центральный район
ул. Декабристов, 25
ул. Малая Морская, 19
ул. Шевченко, 19.
Для оформления помощи необходимо иметь при себе следующие документы:
- оригинал и копия паспорта (1, 2 страницы и регистрация) или ID-карты со справкой о регистрации. Николаевская регистрация обязательна!
- оригинал и копия свидетельства о смерти погибшего.
- оригинал и копия справки о причине смерти (выдаваемой для похорон).
- оригинал и копия документов, подтверждающих родственную связь заявителя с погибшим;
- персональные реквизиты для пополнения карты (IBAN).
За более подробными разъяснениями следует обратиться по телефонам: 0512 67 63 91, 068 064 06 22.