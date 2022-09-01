В Николаеве горсовет выплатит помощь семьям погибших от российских обстрелов

В Николаеве Департамент труда и социальной защиты городского совета оказывает помощь семьям погибших во время российских обстрелов.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Для получения помощи следует обратиться в любое управление социальной защиты населения по адресам:

- Заводский район ул. Мореходная, 9 ул. Кузнецкая, 83 - Корабельный район ул. Новостройная, 1 просп. Богоявленский, 301 - Ингульский район ул. Николаевская, 26 ул. 12-я Продольная, 50А - Центральный район ул. Декабристов, 25 ул. Малая Морская, 19 ул. Шевченко, 19.

Для оформления помощи необходимо иметь при себе следующие документы:

- оригинал и копия паспорта (1, 2 страницы и регистрация) или ID-карты со справкой о регистрации. Николаевская регистрация обязательна! - оригинал и копия свидетельства о смерти погибшего. - оригинал и копия справки о причине смерти (выдаваемой для похорон). - оригинал и копия документов, подтверждающих родственную связь заявителя с погибшим; - персональные реквизиты для пополнения карты (IBAN).

За более подробными разъяснениями следует обратиться по телефонам: 0512 67 63 91, 068 064 06 22.