В Николаеве горсовет выплатит помощь семьям погибших от российских обстрелов

прочтения: 1237
01.09.2022 07:01

В Николаеве Департамент труда и социальной защиты городского совета оказывает помощь семьям погибших во время российских обстрелов.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Для получения помощи следует обратиться в любое управление социальной защиты населения по адресам:

- Заводский район

ул. Мореходная, 9

ул. Кузнецкая, 83

- Корабельный район

ул. Новостройная, 1

просп. Богоявленский, 301

- Ингульский район

ул. Николаевская, 26

ул. 12-я Продольная, 50А

- Центральный район

ул. Декабристов, 25

ул. Малая Морская, 19

ул. Шевченко, 19.

Для оформления помощи необходимо иметь при себе следующие документы:

- оригинал и копия паспорта (1, 2 страницы и регистрация) или ID-карты со справкой о регистрации. Николаевская регистрация обязательна!

- оригинал и копия свидетельства о смерти погибшего.

- оригинал и копия справки о причине смерти (выдаваемой для похорон).

- оригинал и копия документов, подтверждающих родственную связь заявителя с погибшим;

- персональные реквизиты для пополнения карты (IBAN).

За более подробными разъяснениями следует обратиться по телефонам: 0512 67 63 91, 068 064 06 22.

    Фотофакт