Родные украинских военнопленных встретились с генеральным директором МККК и советником главы ОП Подоляком

В среду утром, 31 августа, генеральный директор МККК Роберт Мардини в Киеве встретился с семьями украинских военнопленных.

Об этом сообщается на Facebook-странице Международного Комитета Красного Креста в Украине.

– Я встретился с родственниками военнопленных, которые также представляют другие семьи, ожидающие известия от своих близких. После сегодняшней дискуссии я чувствую себя еще сильнее на позиции отстаивать полный доступ к военнопленным в международном вооруженном конфликте, – сказал генеральный директор.

Обращаясь к семьям, с которыми он встретился сегодня, и всем ожидающим информацию о своих родных, Роберт Мардини заверил, что организация полностью разделяет их срочность и неотложность.

Также в среду в Киеве состоялась встреча представителей ОО «Штаб поддержки Морской пехоты Украины» с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком, сообщила в Facebook Юлия Миллер, супруга одного из офицеров 36-го ОБрМП, находящегося в плену.

По ее словам, были обсуждены возможности влияния на ситуацию военнопленных подразделений Морской пехоты.

По ситуации на сегодняшний день: