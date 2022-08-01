Родные украинских военнопленных встретились с генеральным директором МККК и советником главы ОП Подоляком

В среду утром, 31 августа, генеральный директор МККК Роберт Мардини в Киеве встретился с семьями украинских военнопленных.
Об этом сообщается на Facebook-странице Международного Комитета Красного Креста в Украине.
– Я встретился с родственниками военнопленных, которые также представляют другие семьи, ожидающие известия от своих близких. После сегодняшней дискуссии я чувствую себя еще сильнее на позиции отстаивать полный доступ к военнопленным в международном вооруженном конфликте, – сказал генеральный директор.
Обращаясь к семьям, с которыми он встретился сегодня, и всем ожидающим информацию о своих родных, Роберт Мардини заверил, что организация полностью разделяет их срочность и неотложность.
Также в среду в Киеве состоялась встреча представителей ОО «Штаб поддержки Морской пехоты Украины» с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком, сообщила в Facebook Юлия Миллер, супруга одного из офицеров 36-го ОБрМП, находящегося в плену.
По ее словам, были обсуждены возможности влияния на ситуацию военнопленных подразделений Морской пехоты.
По ситуации на сегодняшний день:
- Международный Красный Крест не допускают в колонии содержания, где находятся украинские военнопленные.
- Информацию о пытках в плену подтверждают в публичном пространстве попавшие под обмен бойцы и вернувшиеся на подконтрольную территорию Украины.
- Информация о местонахождении и состоянии большинства украинских военнопленных отсутствует.
– Никакая гуманитарная помощь так и не дошла до мест содержания наших бойцов.
– Большинство украинских бойцов не подтверждены российской федерацией статусом «военнопленный».
- Никто не контролирует безопасность находящихся в плену украинских защитников.