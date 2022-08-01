«Пусть враги не забывают, в чьем Крыму они находятся. Временно находятся», - Зеленский

Украинская разведка получает достаточно информации от своих граждан в оккупированном Крыму.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

– Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, ее развитии. Озвучивать детали сейчас не стану.

- Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся, – сказал Зеленский.

Также он добавил, что продолжаются тяжелые бои на Донбассе.