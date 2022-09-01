«Будьте достойны своей воли и нашей Украины»: Зеленский поздравил украинских учеников и школьников с Днем знаний

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских учащихся и школьников с Днем знаний.
Видеообращение опубликовано в соцсетях Президента Украины.
«Дети Украины, которые сегодня впервые идут в школу. Возвращающиеся к обучению школьники. Студенты, получающие профессию. Дорогие друзья!
Сегодня 1 сентября – ваш день, важный для всех нас день, День знаний.
Нынешнее 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих. Но все же объединяет десятки предыдущих.
Предыдущие годы, предыдущие столетия. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед и побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет.
Сегодня у нас День знаний – 190 день знаний. Знаний, резюмирующих более тысячелетия украинского. Украинской истории, украинской культуры, украинской жизни. Жизнь несмотря на все, несмотря на любые угрозы.
Несмотря на враждебные стремления, которые всегда проигрывали и проигрывают нашему желанию жить.
Вашему желанию. Желанию любить и дружить, развивать и развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть учиться и крепнуть.
Вот о чем этот учебный год – такой особенный.
Он начинается для всех по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто дистанционно – в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.
Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается.
Ибо это знание дает нам крепость. Это знание стало нашим оружием.
"Знать" и "защищать" всегда идут рядом. Знать более тысячелетнюю историю нашей государственности и защищать, когда кто-то говорит, что Украины не существовало. Знать нашу географию – нашу прекрасную землю, наше прекрасное море – и защищать не просто территорию, а невероятные места, в которых в разное время творилась наша идентичность. Знать нашу культуру, слышать украинское слово, потому что в нашей культуре, в нашей литературе, в нашей поэзии – ответ.
Ответ Шевченко и Франко, Леси Украинки и Стуса, Симоненко и Гончара, Лины Костенко и многих других... Ответ – почему мы победим», – сказал Зеленский.
Президент отметил, что у детей в этом году не было лета, они быстро повзрослели и помогали взрослым.
«Мы все знаем, что победа будет. Вы все знаете, что победа будет. У вас украли часть детства, часть молодости... Но вы свободны. Всегда будете. Поэтому будьте достойны своей воли и нашей Украины. […]
Сегодня вы идете в школу, возвращаетесь к учебе, продолжаете получать образование. Сегодня вы идете к возможности увидеть, услышать, узнать Украину. Знания о ней, слова о ней, мечты о ней – все были о вас. О вашей жизни. Свободное, чистое, смелое и умное.
Я не могу не поздравить сегодня наш народ с тем, что у Украины есть такие дети. Есть такие вы», – сказал Президент Украины.