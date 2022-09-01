«Будьте достойны своей воли и нашей Украины»: Зеленский поздравил украинских учеников и школьников с Днем знаний

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских учащихся и школьников с Днем знаний.

Видеообращение опубликовано в соцсетях Президента Украины.

«Дети Украины, которые сегодня впервые идут в школу. Возвращающиеся к обучению школьники. Студенты, получающие профессию. Дорогие друзья!

Сегодня 1 сентября – ваш день, важный для всех нас день, День знаний.

Нынешнее 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих. Но все же объединяет десятки предыдущих.

Предыдущие годы, предыдущие столетия. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед и побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет.

Сегодня у нас День знаний – 190 день знаний. Знаний, резюмирующих более тысячелетия украинского. Украинской истории, украинской культуры, украинской жизни. Жизнь несмотря на все, несмотря на любые угрозы.

Несмотря на враждебные стремления, которые всегда проигрывали и проигрывают нашему желанию жить.

Вашему желанию. Желанию любить и дружить, развивать и развиваться, беречь полученное от родителей и узнавать новое. То есть учиться и крепнуть.

Вот о чем этот учебный год – такой особенный.

Он начинается для всех по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто дистанционно – в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.

Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается.

Ибо это знание дает нам крепость. Это знание стало нашим оружием.

"Знать" и "защищать" всегда идут рядом. Знать более тысячелетнюю историю нашей государственности и защищать, когда кто-то говорит, что Украины не существовало. Знать нашу географию – нашу прекрасную землю, наше прекрасное море – и защищать не просто территорию, а невероятные места, в которых в разное время творилась наша идентичность. Знать нашу культуру, слышать украинское слово, потому что в нашей культуре, в нашей литературе, в нашей поэзии – ответ.

Ответ Шевченко и Франко, Леси Украинки и Стуса, Симоненко и Гончара, Лины Костенко и многих других... Ответ – почему мы победим», – сказал Зеленский.