МАГАТЭ выехало из Запорожья на АЭС несмотря на высокую угрозу обстрела, - Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг выехала из Запорожья к атомной электростанции в оккупированном Энергодаре, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах.

Об этом сообщает Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссии известно об «усилении военной активности в этом районе», но он настаивает на своем плане посетить объект и встретиться с его персоналом.

«В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся», — сказал Гросси.

В то же время, глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

«Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности», - отметил он.

Старух отметил, что Украина продолжает прилагать усилия для организации безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

«Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту»,- добавил глава ОВА.

Напомним, во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу и заявила, что в ближайшие дни Миссия начнет работу на Запорожской атомной электростанции.

При этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже стало известно, что российские захватчики отказались делать спецпропуск для миссии МАГАТЭ на Запорожье.