Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников «росатома», - ГУР

На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников «Росатома». Во избежание паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто.
Об этом сообщает ГУР.
«Эвакуация пройдет в сопровождении подразделений «росгвардии», которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара», - добавили в сообщении.
По словам сотрудников «Росатома» стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС Миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции.
ГУР отмечает, что сейчас на ЗАЭС сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал отвечающий за пожарную безопасность.
Напомним, что ранее в Красном Кресте заявили, что в случае радиоактивной утечки на ЗАЭС оказать гумпомощь населения будет сложно или вообще невозможно.