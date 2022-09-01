Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников «росатома», - ГУР

На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников «Росатома». Во избежание паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто.

Об этом сообщает ГУР.

«Эвакуация пройдет в сопровождении подразделений «росгвардии», которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара», - добавили в сообщении.

По словам сотрудников «Росатома» стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС Миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции.

ГУР отмечает, что сейчас на ЗАЭС сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал отвечающий за пожарную безопасность.

Напомним, что ранее в Красном Кресте заявили, что в случае радиоактивной утечки на ЗАЭС оказать гумпомощь населения будет сложно или вообще невозможно.