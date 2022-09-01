Замазеева обсудила с представителями штаба по вопросам военнопленных открытие на Николаевщине приемной для консультаций

Открытие в Николаевской Общественной приемной по консультативной работе с семьями пленных вчера обсудили на очередной встрече с представителями Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на официальной странице в Facebook.
Она отметила, что вместе с представителями Штаба и народной депутатом Соломией Бобровской обсудили потребности правового сопровождения и психологической помощи взрослым и детям из семей военнопленных, которые находятся в Николаевской области, а именно:
- оказание первичной психологической помощи семьям Защитников;
- установка мест содержания пленных;
- содействие семьям в преодолении бюрократических и других трудностей, с которыми сталкиваются семьи защитников на юге Украины.
«Рассмотрели возможность сотрудничества по этим вопросам с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на местном уровне. Во время коммуникации с членами семей военнопленных в Николаевской области будем использовать Дорожную карту, разработанную Координационным штабом», – сообщила Анна Замазеева.