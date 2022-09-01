Замазеева обсудила с представителями штаба по вопросам военнопленных открытие на Николаевщине приемной для консультаций

Открытие в Николаевской Общественной приемной по консультативной работе с семьями пленных вчера обсудили на очередной встрече с представителями Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на официальной странице в Facebook.

Она отметила, что вместе с представителями Штаба и народной депутатом Соломией Бобровской обсудили потребности правового сопровождения и психологической помощи взрослым и детям из семей военнопленных, которые находятся в Николаевской области, а именно:

- оказание первичной психологической помощи семьям Защитников;

- установка мест содержания пленных;

- содействие семьям в преодолении бюрократических и других трудностей, с которыми сталкиваются семьи защитников на юге Украины.