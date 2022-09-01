В Николаеве достаточно йодида калия чтобы обезопасить население от радиации в случае аварии на ЗАЭС

Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай заявила, что город получил десятки тысяч таблеток йодида калия, которые дадут населению в случае аварии на Запорожской АЭС.

Об этом она рассказала в эфире «НIС-ТВ».

Сейчас в центрах первичной медико-санитарной помощи в общей сложности более 70 тысяч таблеток йодида калия, срок годности которых истекает более чем через 10 лет. Шамрай также подчеркнула, что нет необходимости продавать этот препарат в городских аптеках.

- Наши центры получили в достаточном количестве - это десятки тысяч таблеток (йодида калия, - ПН). Эти таблетки будут выписаны населению, когда будет дана команда, если будет выброс (радиоактивных веществ, - ПН). Мы должны понимать, что пройдет какое-то время, возможно мы будет раздавать их среди населения, а может будет находиться на складах, - сказала она.

Ирина Шамрай также отметила, что Николаевщина удалена от ЗАЭС, это более 350 км, но в радиационную зону входит. При необходимости таблетки будут раздавать населению, используя базу данных ЦПМСП.

- Вы должны понимать, что облако (радиационное, - ПН) не будет идти так же быстро как звук, например. Будет 1-1,5 суток. Каждый центр ПСМД знает какое население проживает у них на участке, будут выдано и рекомендовано употребление этих таблеток. Они есть в достаточном количестве.

Напомним, что ранее Глава Николаевской ОВА, что в Николаевской области отработаны пути эвакуации в случае аварии на ЗАЭС.