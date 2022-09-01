Командира танка российской армии приговорили в 8,5 годам тюрьмы

Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил рф и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью захвата Чернигова.

В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем военного рф взяли в плен военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом признания вины и искреннего раскаяния военнослужащего, а также активное содействие раскрытию преступления.

Судом при назначении наказания приняты во внимание как доводы стороны обвинения, так и доводы защитника подсудимого. На данный момент, приговор еще не вступил в силу.

Напомним, что ранее корректировщика обстрелов по военному аэродрому в Краматорске отправили в тюрьму на 9 лет.