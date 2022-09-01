Президент Зеленский посетил школу в Ирпене, восстановленную после российских обстрелов

В честь Дня знаний Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ирпенскую специализированную общеобразовательную школу художественного профиля №1.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Помещение заведения было повреждено в результате российского вторжения в марте этого года и восстановлено до начала нового учебного года. С 1 сентября здесь будут учиться 1300 учеников. Владимир Зеленский принял участие в тематическом уроке «Мы украинцы: честь и слава несокрушимым!» и пообщался с маленькими школьниками. Он также осмотрел подвальное помещение школы, обустроенное для укрытия учащихся во время воздушных тревог.

В конце встречи Глава государства вместе с учениками первого класса принял участие в церемонии погашения благотворительных почтовых марок "Пес Патрон". К церемонии присоединился и сам известный пес.