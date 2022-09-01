За время военного положения пограничники задержали почти восемь тысяч уклонистов

В ГПСУ фиксируют рост количества нарушителей границы на западном направлении, всего за время действия военного положения задержано около 8 тысяч уклонистов.

Об этом сообщил директор Департамента охраны государственной границы ГПСУ Леонид Баран, передает «Укринформ».

– О границе со странами Евросоюза и Молдовой. Здесь отмечается рост пассажиро-транспортных потоков. За последнюю неделю ежедневно фиксируем среднесуточный показатель 100-105 тысяч человек и около 23 тысяч транспортных средств в обоих направлениях. В отдельные дни пассажиропоток растет до 120 тысяч. При этом показатель въезда наших граждан в последний период преобладает – в частности, за прошедшую неделю это более 60 тысяч человек плюс, – рассказал Баран.

Он объяснил, что движение на границе достаточно динамично, и некоторое время на отдельных участках могут создаваться «незначительные скопления легковых автомобилей». В этой связи должностное лицо рекомендовало гражданам перед планированием поездки отслеживать загруженность пунктов пропуска. Такая информация через три часа обновляется на Facebook-странице Западного регионального управления ГПСУ.

В то же время достаточно значительным остается количество граждан, которым пограничники отказывают в пропуске на выезд. Так, за минувшие сутки возвращено 228 человек из категорий, подпадающих под ограничения, еще 11 пытались выехать за поддельными документами.

Также Баран отметил, что ощутимо возросло количество нарушителей границы вне пунктов пропуска, особенно в Черновицкой и Закарпатской областях.