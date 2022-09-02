Гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация обеспечит постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС: «Наша работа на станции только началась»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прокомментировал начало миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Гросси с командой экспертов имели возможность обойти всю территорию атомной электростанции, зайти внутри энергоблоков, увидеть аварийные системы, блокирующие щиты, генераторы и другие части АЭС.

- Мы выбрали три-четыре ключевые зоны, которые я непосредственно должен был увидеть. И у меня получилось сделать это, - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что ему удалось пообщаться пообщаться с работниками станции, а также жителями Енергодара, которые пришли встретится и «получили поддержку от МАГАТЭ».

- Что я им сказал? То, что я снова вернулся в Украину, мы не едем куда-нибудь, а МАГАТЭ сейчас именно здесь, на станции и она не едет, а собирается остаться тут. Мы собираемся присутствовать тут на протяжении длительного времени, с некоторыми из моих экспертов. И, конечно, вместе с моей командой у нас много работы, которая касается проведения детального анализа некоторых скорее технических аспектов того, что мы увидели.

Рафаэль Гросси добавил, что пока ситуация на Запорожской АЭС не будет иметь более стабильную и предсказуемую ситуацию, он и дальше будет переживать за нее. При этом он уточнил, что физическая целостность была несколько раз нарушена, однако у команды нет необходимых элементов чтобы определить специально ли это было сделано.

- Это реальность, которую мы должны признать. Это то, что не может дальше продолжаться. Чтобы вы не говорили, какая бы позиция у вас не была, какие не были бы ваши мысли по поводу этой войны - это не должно происходить. И поэтому, мы пытаемся установить некие механизмы и в частности обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию.

По словам Гросси, на станцию приехало две группы технических экспертов от МАГАТЭ. группа будет находится на ЗАЭС до 4 или 5 сентября. Группа специалистов смогут сформировать первые наблюдения и выводы.

После этого, на Запорожской АЭС планируют обеспечить постоянное представительство экспертов МАГАТЭ для регулярного предоставления главе организации информации о положении на станции.

- На протяжении этого дня, я был рядом с украинским персоналом станции. Конечно, они находятся в тяжелой ситуации. Но они могут необходимых профессионализм, которому можно доверять, я вижу несколько они неспокойны и продолжают исполнять свои обязанности.

- Мне кажется, мы продемонстрировали, что международное сообщество присутствует на станции, может там остаться, и мы продолжим эту работу. Наша работа на станции только началась.

Напомним, что ранее Зеленский выразил беспокойство, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС станет «бесплодной экскурсией».