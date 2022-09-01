«Проблем много, но мы их победим»: Нардеп Пасечный обсудил с мэром Сенкевичем положение дел в городе

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Одександр Пасечный провел встречу с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем. Во время встречи они обсудили неотложные вопросы, которые важны для Николаева.

Об этом Пасичный сообщил на своей странице в Facebook.

«Встретился за круглым столом с мэром г. Николаева Александром Сенкевичем. Вместе с руководителями структурных подразделений Николаевского горсовета обсудили вопросы текущих проблем города в условиях войны и ежедневных обстрелов и финансового планирования на следующий год. Александр Сенкевич отметил, что сегодняшний показатель экономического развития Николаева крайне неутешительное состояние. Закрытые предприятия, малый бизнес – на грани выживания, потеря рабочих мест, эвакуация населения, отсутствие заработка – это те активы, которые формировали налогооблагаемую базу и обеспечивали наполнение бюджета общины», - написал Пасечный.

По его словам, около 200 тысяч жители города, не выехавшие, нуждаются в предоставлении образовательных услуг, социальном обслуживании, должны выполняться работы по поддержанию удовлетворительного санитарного состояния города, нужды коммунальных предприятий, которые обеспечивают работу городского транспорта, водоснабжения, отопления.

Пасечный добавил, что львиную долю собственных поступлений доходов бюджета в текущем году составляет такой источник как поступление налога с денежного довольствия и других выплат военнослужащих.