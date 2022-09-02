Волонтерский штаб «Украинская команда» начинает национальный проект «Тепло на фронт». Речь идет о сборе средств на металлические печи для обогрева наших защитников на фронте. Цель – обогреть 5000 украинских воинов, вынужденных длительное время жить в полевых условиях.

Об этом говорится в сообщении Волонтерского штаба в Facebook.

«Такая печь – незаменимая вещь на фронте. Она не только согревает. На ней можно приготовить еду и вскипятить чай, обогреть помещение, высушить вещи и обувь. Кстати, наши защитники уже дали название этим «буржуйкам» – бандерпечь. Как они говорят, зима близко, а холод еще ближе. Давайте вместе согреем наших защитников! Каждая гривна – это еще немного тепла для них. Сделаем нашим тепло, чтобы врагам был ад! Отвлекитесь на минуту от своих дел, задонатьте на тепло для защитников!» - говорится в сообщении.

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Полные реквизиты по ссылке: https://www.uateam.org/post/тепло-на-фронт-стартовал-национальный-сбор-средств-на-бандерпечи-для-защитников