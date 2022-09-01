Объявлен сбор на дроны для украинских бойцов, воюющих на Юге

Украинским военным, воюющим против российских оккупантов на Юге, нужны дроны.

Об этом сообщила журналистка Александра Ющишена в Facebook.

«Ребята на передовой неуклонно склоняют россиян к очередному «Жесту доброй воли». И очень в этом им помогают дроны. К сожалению, дроны – расходный материал. Дорогой расходный материал. Однако он точно не дороже жизни наших защитников. Жизнь, которую часто спасают именно дроны, позволяя не подвергая опасности украинского воина, корректировать огонь по позициям вражеской армии», - пишет она.

В ближайшие дни защитникам Николаевщины необходимо собрать не менее 55 тысяч долларов США, чтобы оплатить уже заказанные дроны и Starlink.

Объявлен сбор на:

- дроны для разведки и корректировки артиллерии – это DJI Mavic3, DJI Matrice30; - аккумуляторы и станции подзарядки; - спутниковая связь для экипажей – Starlink; - комплектуя для изготовления дронов камикадзе (военные их производят собственноручно).

Собирать и администрировать средства, формировать регулярную отчетность помогают девушки из Volonter Bro.

Присоединяйтесь, каждые 10…100…1000 грн – вклад в нашу общую Победу.

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