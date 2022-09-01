Все больше россиян не хотят продолжения войны с Украиной, – опрос

Все больше граждан россии не хочет воевать с Украиной. Мнение россиян разделилось почти поровну в вопросе о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры. Также продолжает нарастать уверенность, что война затянется. При этом, согласно опросу, больше всего режим путина поддерживает старшая возрастная группа.

Об этом свидтетельствуют данные опроса, который провел российский «Левада-центр».

Число людей, внимательно следящих за ситуацией вокруг Украины, продолжает снижаться: 21% следят «очень внимательно» (в июле — 25%, в марте — 29%) и еще 30% следят «довольно внимательно» (31% в июле, 35% в марте). Категория людей, наиболее внимательно следящих за событиями, связанными с Украиной, остаются люди старшей возрастной группы (55 лет и старше). В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – треть, от 18 до 24 – 28%.

Респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной, – 69% внимательно следят. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 55% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – треть, от 18 до 24 – 28%.

Уровень обеспокоенности украинскими событиями также снизился. В августе они беспокоят 74% опрошенных: 37% очень беспокоят (в июле — 44%, в марте — 46%), еще 37% скорее беспокоят (в июле — 37%, в марте 36%).

Наибольшая обеспокоенность характерна для респондентов в возрасте 55 лет и старше: очень беспокоит 55%, скорее беспокоит – 32%, а наименее обеспокоены происходящим стали самые молодые респонденты: 14% очень обеспокоены и 39% скорее обеспокоены.

Действий вс рф в Украине «определенно поддерживают» 46% опрошенных и еще 30% «скорее поддерживают». Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов.

Наибольшая поддержка действий российских вооруженных сил в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85% поддерживают; наименьший – характерен для молодых респондентов (18–24 лет): среди них выражают поддержку 65% опрошенных.

При этом порядка половины опрошенных (53%) полагают, что большинство людей придерживаются тех же взглядов на так называемую «спецоперацию», что и они сами.

Преобладающими чувствами по поводу военных действий в Украине, являются «гордость за россию» (48%) и «тревога, страх, ужас» (31%), что почти не отличается от показателей опроса в марте.

По вопросу о том, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам общество разделилось практически поровну: 48% респондентов считают, что необходимо продолжать военные действия, а 44% — что следует начать мирные переговоры. Первая позиция преобладает среди более старших возрастных групп — 40-54 лет (53%) и 55 лет и старше (55%). В группах 18-24 года и 25-39 лет ситуация обратная: наибольшей поддержкой пользуется позиции о необходимости начать мирные переговоры.

Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, 60% опрошенных считают, что сейчас следует продолжать военные действия, а 34% полагают, что нужно начать переговоры. Среди респондентов, не поддерживающих действия вс рф, только 10% поддерживают продолжение боевых действий.

Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, большинство (60%) считают, что сейчас следует продолжать военные действия, около трети (34%) полагают, что нужно начать переговоры. Среди респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, только 10% поддерживают продолжение боевых действий.

В обществе нет четкого мнения о том, как долго может длится война. Однако продолжает нарастать уверенность, что она продлится от полугода и дольше. Так, около четверти считают, что она может продлиться до полугода: 2% — не больше месяца, 4% — от месяца до двух, 18% — от двух месяцев до полугода. Еще 55% опрошенных полагают, что она может продлиться больше полугода: 24% — от полугода до года, 31% — больше года.

Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что «безусловно несут», 23% -«в какой-то мере несут». Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 августа 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах рф. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.